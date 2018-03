ENCICLOPEDIA DE MICROSOFT VISUAL C# (CON CD-ROM)

AUTOR: CEBALLOS, FRANCISCO JAVIER EDITORIAL: RA-MA ISBN: 9788478977079 C# evolucionó a partir del lenguaje C/C++ incorporando numerosas instrucciones, funciones y palabras clave directamente relacionadas con la interfaz gráfica de Windows. Actualmente ofrece capacidades de diseño completamente orientado a objetos y acceso directo a Microsoft .NET Framework, entorno que proporciona un amplio conjunto de interfaces de programación de aplicaciones para Windows e Internet. Desde la aparición de Visual Studio .NET, entorno de desarrollo que incluye a Visual C#, dicho paquete ha sido revisado y ampliamente modificado, con el único objetivo de ofrecer una herramienta flexible para los desarrolladores de aplicaciones de línea de negocios que crean aplicaciones Windows, Web o móviles. Así, hemos oído hablar de Visual Studio 2002, 2003 y de Visual Studio 2005 y .NET Framework 2.0. Asimismo, Visual Studio 2005 ofrece a los desarrolladores Web un ambiente altamente productivo para la rápida creación e implementación de sitios y servicios Web. Al mismo tiempo, Microsoft ha publicado una gama de productos denominada Express, que estará enfocada a programadores no profesionales. Estos entornos de desarrollo serán versiones recortadas de Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual J# y SQL Server enfocadas a principiantes, además de un nuevo producto llamado Visual Web Developer Express para el desarrollo de aplicaciones Web. Los desarrolladores profesionales podrán elegir también entre las versiones estándar o profesional de Visual Studio 2005, o bien herramientas más amplias como las versiones de Visual Studio 2005 Team para arquitectos, desarrolladores o probadores, que además de incluir Visual Studio 2005 profesional, incluyen también herramientas de software de ciclo de vida.



Enciclopedia de Microsoft Visual C# es un libro totalmente actualizado a las nuevas características de Microsoft Visual C# 2005, para aprender a programar escribiendo línea a línea el código de una determinada aplicación, o bien utilizando herramientas de diseño rápido como Microsoft Visual Studio 2005 (o en su defecto Visual C# 2005 Express, Visual Web Developer 2005 Express y SQL Server 2005 Express) que le permitirá crear aplicaciones cliente Windows tradicionales, servicios Web XML (ASP.NET), componentes distribuidos, aplicaciones cliente servidor, aplicaciones para acceso a bases de datos (ADO.NET), páginas Web, aplicaciones para Internet, aplicaciones para móviles, y muchas otras. Incluye un CD-ROM con todos los ejemplos