PROGRAMACION AVANZADA EN CORBA CON C++

AUTOR: HENNING, M. y VINOSKI, S EDITORIAL: ADDISON-WESLEY IBEROAMERICANA ESPAÑA, S.A. ISBN: 9788478290482 Curso completo para aprender a programar usando el lenguaje orientado a objetos C++. El texto no requiere conocimientos previos de programación, pero también puede utilizarse como texto para enseñar C++ a los estudiantes que ya saben programar, en cuyo caso se podrán obviar los primeros capítulos.