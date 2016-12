VISUAL C# 2008 (PASO A PASO)

AUTOR: SHARP, JOHN EDITORIAL: ANAYA MULTIMEDIA ISBN: 9788441524491 Microsoft Visual C# es un lenguaje simple, pero poderoso, con muchas de las mejores características de C++ y Microsoft Visual Basic, dando como resultado un lenguaje más lógico y más limpio. C# 3.0 disponible como parte de Microsoft Visual Studio 2008, agrega más características adicionales como métodos de extensión, cálculos lambda, y, la más famosa de todas, la habilidad del Language Integrated Query, o LINQ. Esta obra le enseñará los principios de la programación con C# 3.0 utilizando Visual Studio 2008 y la versión 3.5 de .NET framework. Con este libro tendrá un minucioso entendimiento de C# y aprenderá a construir aplicaciones Windows Presentation Foundation (WPF), acceder a las bases de datos Microsoft SQL Server, desarrollar aplicaciones web ASP.NET y construir y consumir un servicio Windows Communication Foundation, entre otros muchos aspectos. Además, en el DVD-ROM adjunto, encontrará la versión de evaluación en castellano de Microsoft Visual Studio Professional 2008 completamente operativa durante 90 días, así como los códigos de muestra que utilizará mientras realiza los ejercicios del libro.