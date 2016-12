C++ BUILDER 2006 (INCLUYE CD-ROM) (PROGRAMACION)

AUTOR: CHARTE, FRANCISCO EDITORIAL: ANAYA MULTIMEDIA ISBN: 9788441519886 El aumento de la complejidad en el desarrollo de las aplicaciones ha provocado que muchos programadore hayan abandonado el lenguaje C para utilizar C++, ya que, gracias a sus características de orientación a objetos, facilita la reutilización de objetos y códigos, consiguiendo un ahorro de trabajo. C++ Builder nació como una herramienta de desarrollo de última generación sumamente avanzada que se ha ido mejorando hasta llegar a la actual versión 2006. Tras conocer los fundamentos del lenguaje, en los primeros capítulos aprenderá a desarrollar interfaces de usuario, acceder a bases de datos, crear sus propios componentes, etc. También encontrará introducciones al lenguaje SQL, la biblioteca estándar de plantillas STL y el diseño de aplicaciones Web.

Programación con C++ Builder 2006 es una obra completa y especializada en la creación de proyectos Windows que utilizan el lenguaje C++. Su entorno de desarrollo es simple, flexible y potente al mismo tiempo, cuenta con un gran número de componentes que facilitarán de forma notable la creación de cualquier aplicación.

El CD-ROM adjunto contiene todas las aplicaciones de ejemplo desarrolladas en los distintos capítulos del libro.