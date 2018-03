El portal no tiene relación directa con ninguna de las editoriales de los libros de informática que aparecen en el portal, con lo cual no tenemos interés en que sean unos u otros los mejor valorados, así como la relación que aparece es una recopilación aleatoria, todo lo amplia que nuestro tiempo nos permite sin que haya ningún objetivo en que aparezcan unos u otros libros. Si alguna editorial, librería o libro se publicita en nuestro portal mediante adsense, o baners contratados, estos aparecerán en espacios claramente publicitarios y no tendrá ninguna influencia en la valoración.

COMO PROGRAMAR EN C++

5 ( 113 Votos ) AUTOR: DEITE , HARVEY EDITORIAL: PRENTICE HALL MEXICO ISBN: 9789702612735 Leer más... C++ BUILDER 2006 (INCLUYE CD-ROM) (PROGRAMACION)

5 ( 25 Votos ) AUTOR: CHARTE, FRANCISCO EDITORIAL: ANAYA MULTIMEDIA ISBN: 9788441519886 El aumento de la complejidad en el desarrollo de las aplicaciones ha provocado que muchos programadore hayan abandonado el lenguaje C para utilizar C++, ya que, gracias a sus características de orientación a objetos, facilita la reutilización de objetos y códigos, consiguiendo un ahorro de trabajo. C++ Builder nació como una herramienta de desarrollo de última generación sumamente avanzada que se ha ido mejorando hasta llegar a la actual versión 2006. Tras conocer los fundamentos del lenguaje, en los primeros capítulos aprenderá a desarrollar interfaces de usuario, acceder a bases de datos, crear sus propios componentes, etc. También encontrará introducciones al lenguaje SQL, la biblioteca estándar de plantillas STL y el diseño de aplicaciones Web.

Leer más... ESTRUCTURAS DE DATOS CON C Y C++ (2ª ED.)

5 ( 46 Votos ) AUTOR: LANGSAM, YEDIYAH y AUGENSTEIN, MOSHE EDITORIAL: PRENTICE HALL HISPANOAMERICANA S.A ISBN: 9789688807989 Texto diseñado para un curso anual, presenta los conceptos abstractos de programación en lenguaje C y Leer más... PROGRAMACION AVANZADA EN CORBA CON C++

5 ( 28 Votos ) AUTOR: HENNING, M. y VINOSKI, S EDITORIAL: ADDISON-WESLEY IBEROAMERICANA ESPAÑA, S.A. ISBN: 9788478290482 Curso completo para aprender a programar usando el lenguaje orientado a objetos C++. El texto no Leer más...